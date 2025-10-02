El Ayuntamiento de Almonte denuncia un nuevo acto vandálico en la Noria

El Ayuntamiento de Almonte ha denunciado públicamente, a través de sus redes sociales, un nuevo acto vandálico contra la Noria, que ha amanecido cubierta de espuma tras el vertido de detergente en su motor. Según el comunicado, esta acción busca dañar la instalación y entorpecer el esfuerzo municipal por mantener el pueblo “más bonito, más limpio y más cuidado”.

El consistorio ha explicado que, tras este incidente, es necesario proceder al vaciado y llenado de la Noria en varias ocasiones hasta eliminar por completo la espuma y los restos de detergente. Se trata de un trabajo que, además de costoso, es innecesario y supone un perjuicio directo para la ciudadanía.

“Este tipo de actos vandálicos que solo buscan hacer daño son una falta de respeto a todos los ciudadanos y provocan un trabajo innecesario”, señala el comunicado, en el que el Ayuntamiento expresa su indignación ante lo ocurrido.

Desde la institución se recalca que estas acciones no frenarán el esfuerzo municipal: “Actos como este, por mucho que los repitan, no nos van a parar. Seguiremos cada día, con más fuerza, trabajando por un pueblo mejor para todos”.

El suceso se suma a otros episodios similares que han afectado en los últimos meses a diferentes espacios públicos del municipio, y que el Ayuntamiento atribuye a personas molestas con las mejoras en limpieza y embellecimiento urbano.