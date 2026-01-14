Indignación en San Juan del Puerto tras los destrozos en el nuevo parque infantil de la Vía Verde

El nuevo parque infantil de la Vía Verde de San Juan del Puerto ha sufrido destrozos tras la sustracción de varios elementos de mobiliario urbano, con unos daños que ascienden a aproximadamente 5.200 euros. Los hechos han generado malestar entre los vecinos y vecinas del municipio, al afectar a un espacio público destinado al ocio infantil y familiar.

La instalación, recientemente puesta en servicio, ha visto alterada su funcionalidad tras estos daños, que suponen un perjuicio tanto económico como social. Desde el Ayuntamiento se lamenta especialmente que se ataque un espacio pensado para el disfrute de la ciudadanía más joven y de las familias.

La Guardia Civil y la Policía Local han iniciado las investigaciones correspondientes y ya se encuentran revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de las parcelas colindantes, con el objetivo de identificar a los responsables.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar que este tipo de hechos se repitan y se ha recordado que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida por todos.