El Enrique Benitez se presenta esta noche ante su afición

La pretemporada del Enrique Benítez entra en su recta final y el máximo representante del baloncesto onubense se dispone a cumplir con el rito de presentarse ante su afición. Esta noche, el cuadro entrenado por Antonio Quintero jugará su primer partido amistoso en la capital. Lo hará en el Andrés Estrada, a las 21.15 horas, y con el CB Coria como rival.

-EL PLANTEL DEL ENRIQUE BENÍTEZ

Bases : Pablo Martínez, Raúl Postigo (CB Coria)

: Pablo Martínez, Raúl Postigo (CB Coria) Escoltas : Juan Toledo, Santi Domínguez (CB Martos)

: Juan Toledo, Santi Domínguez (CB Martos) Aleros : Fitzgerald White (Bàsquet Menorca), Miguel Ángel García (Labradores)

: Fitzgerald White (Bàsquet Menorca), Miguel Ángel García (Labradores) Ala-Pívots : Andrés Díaz (CB Cazorla), Tica Vukasin (PMD Gibraleón)

: Andrés Díaz (CB Cazorla), Tica Vukasin (PMD Gibraleón) Pívots: Dean Wanliss (Manchester Giants), Sebas Domínguez, Fruti Guerrero

Hasta el momento, el conjunto capitalino cuenta todos sus ensayos por victoria, incluido su triunfo en el Trofeo Diputación de Huelva-Memorial Manuel Ortiz Trixac. No obstante, aún no se ha enfrentado a ningún equipo de su categoría. Una circunstancia que no cambiará está noche, pues los corianos militan en la Liga N1. La entrada al pabellón de la avenida Pío XII es gratuita.

-LA PRETEMPORADA DEL ENRIQUE BENÍTEZ