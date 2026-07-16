Zalamea la Real organiza un nuevo dispositivo de voluntarios para buscar a Astrid este sábado

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha convocado para este sábado 18 de julio un nuevo dispositivo de voluntariado para colaborar en las labores de búsqueda de Astrid, la vecina de la pedanía de El Pozuelo cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Según ha informado el Consistorio, todas las personas que deseen participar deberán acudir entre las 08.00 y las 08.15 horas al local municipal situado en la entrada de El Pozuelo, donde recibirán las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los responsables del operativo antes del inicio de la búsqueda.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de que todas las actuaciones se desarrollen de forma coordinada y recuerda que los voluntarios deben seguir en todo momento las instrucciones de los equipos de emergencia, evitando realizar búsquedas por iniciativa propia para garantizar tanto la seguridad de los participantes como la eficacia del dispositivo.

Asimismo, se recomienda acudir con ropa y calzado adecuados para caminar por el campo, agua suficiente y protección frente al sol, además de permanecer durante toda la jornada junto al grupo que le sea asignado.

El Consistorio ha agradecido una vez más la colaboración ciudadana y el apoyo que numerosos vecinos están prestando desde el inicio del operativo de búsqueda de Astrid.