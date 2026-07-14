Un incendio forestal moviliza al Plan Infoca en La Palma del Condado

El Plan Infoca trabaja desde este martes en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de La Palma del Condado, concretamente en el paraje El Templo.

Hasta la zona se han movilizado un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, once efectivos por tierra y una autobomba para frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego se propague.

El dispositivo desplegado hace indicar, en principio, que se trata de un incendio de reducidas dimensiones, si bien su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del fuego en las próximas horas.

Por el momento no se ha informado de daños personales ni de afecciones a viviendas o infraestructuras, mientras el operativo continúa trabajando para lograr su control cuanto antes.

Se trata de una noticia en desarrollo que será actualizada conforme el Plan Infoca facilite nueva información sobre la evolución del incendio.