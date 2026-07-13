Muere un joven de 16 años en un accidente entre Mazagón y Palos de la Frontera

Un joven de 16 años ha fallecido en la noche de este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la carretera A-494, entre Mazagón y Palos de la Frontera, a su paso por el término municipal de Moguer. En el siniestro, en el que se vieron implicados un turismo y una motocicleta, también ha resultado herida una mujer de 44 años.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 22.30 horas, cuando varios testigos alertaron de una colisión entre un coche y una moto en el kilómetro 21 de la A-494, en sentido Palos de la Frontera. Los avisos indicaban que una de las personas implicadas había resultado gravemente herida.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, un joven de 16 años. Además, una mujer de 44 años resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para recibir asistencia médica.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico.