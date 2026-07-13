Interceptado un alijo de 1.640 kilos de hachís en la ría de Huelva

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 41 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.640 kilogramos, en una operación desarrollada en la ría de Huelva que se ha saldado con la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

La actuación se puso en marcha después de que los investigadores tuvieran conocimiento de la posible entrada de un cargamento de droga por la costa onubense. A partir de esa información, los agentes localizaron una embarcación de unos diez metros de eslora que navegaba por la ría de Huelva y que podía estar siendo utilizada para el transporte de sustancias estupefacientes.

Tras inspeccionar la embarcación, los agentes hallaron en su interior 41 fardos de resina de cannabis (hachís), además de seis petacas de 25 litros de combustible, utilizadas presuntamente para facilitar la travesía. Los cinco ocupantes fueron detenidos en el mismo lugar y trasladados posteriormente a dependencias policiales.

La droga intervenida, la embarcación incautada y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los extremos de la operación.

El dispositivo ha sido desarrollado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la IV Zona, el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Central Operativa de Servicios (COS) y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva.