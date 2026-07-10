Reaniman a una persona tras un ahogamiento en Matalascañas

Una persona ha sido rescatada y reanimada este viernes tras sufrir un episodio de ahogamiento en la piscina de una comunidad de propietarios de Matalascañas, en una actuación conjunta en la que participaron efectivos de la Policía Local de Almonte, el Grupo Delta, Salvamento Marítimo y Protección Civil de Almonte.

Según ha informado la Policía Local, la víctima fue localizada en estado crítico por causas que, por el momento, se desconocen y que serán objeto de la correspondiente investigación. De inmediato se activó el protocolo de actuación ante una parada cardiorrespiratoria.

La rápida respuesta de los socorristas presentes en la instalación, junto con los agentes del Grupo Delta, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, permitió mantener durante un prolongado periodo las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de soporte vital básico.

Gracias a la actuación coordinada de todos los intervinientes, la víctima logró recuperar las constantes vitales antes de ser atendida por los servicios sanitarios, que procedieron a su estabilización y posterior traslado a un centro hospitalario, donde continúa recibiendo asistencia especializada.

Desde la Policía Local de Almonte han destacado la coordinación y profesionalidad de todos los equipos que participaron en la intervención, subrayando que la rapidez en la respuesta resultó determinante en una emergencia en la que “cada segundo ha sido crucial”.

Asimismo, el cuerpo policial ha trasladado sus mejores deseos para la pronta y completa recuperación de la persona afectada.