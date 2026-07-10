Desmantelado un punto de venta de droga en Lepe

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba de forma continuada en la vía pública de Lepe, una actuación que se ha saldado con la detención de dos personas, mientras que un tercer implicado permanece pendiente de localización y detención.

La operación, denominada LUTUM 27 BASTION, se inició tras detectarse la existencia de un punto de venta de droga en una plaza de la localidad rodeada de viviendas, establecimientos comerciales y locales de ocio. Se trata, además, de una zona muy frecuentada por menores y familias, lo que había incrementado la preocupación entre vecinos y comerciantes.

Según ha informado la Guardia Civil, la actividad ilícita generaba una importante alarma social debido a la presencia constante de consumidores de droga en la zona. Durante la investigación, los agentes comprobaron además que algunos de los implicados estaban relacionados con diversos delitos de carácter violento y que se habían presentado denuncias por amenazas contra personas que habían mostrado su rechazo a la venta de estupefacientes en ese lugar.

Como resultado del operativo, los agentes lograron desmantelar el punto de venta y detener a dos de los principales responsables. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar al tercer implicado.

Durante el dispositivo fueron intervenidas 88 dosis de hachís ya preparadas para su distribución, además de dinero en efectivo fraccionado y diversos útiles utilizados para la preparación y venta de la droga.

A los implicados se les atribuye un presunto delito contra la salud pública, además de otros delitos relacionados con robos con violencia.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lepe. Tanto los detenidos como las diligencias instruidas ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.