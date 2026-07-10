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Huelva guarda un minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos

El Ayuntamiento se suma a la convocatoria de la FEMP para mostrar su apoyo a las familias afectadas por el trágico incendio registrado en la localidad almeriense.
Minuto de silencio
Minuto de silencio
Huelva Minuto de silencio
Huelva guarda un minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos
Redacción
Redacción
10/07/26 - 13:18

El Ayuntamiento de Huelva ha guardado este viernes un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en memoria de las víctimas del incendio registrado en la localidad almeriense de Los Gallardos. El acto se ha celebrado en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de respeto y solidaridad.

Con este gesto, la Corporación municipal ha querido trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y expresar su apoyo a todas las personas que se han visto afectadas por este trágico suceso.

Durante el acto, representantes municipales y trabajadores del Ayuntamiento se concentraron en silencio a las puertas del edificio consistorial para rendir homenaje a las víctimas y mostrar la cercanía de la ciudad de Huelva en estos momentos de dolor.

El Consistorio también ha querido reconocer la labor que están desempeñando los equipos de emergencia y los efectivos que continúan trabajando sobre el terreno para controlar el incendio y minimizar sus consecuencias, al tiempo que ha confiado en que la situación pueda quedar normalizada lo antes posible.