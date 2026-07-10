Huelva guarda un minuto de silencio por las víctimas de Los Gallardos

El Ayuntamiento de Huelva ha guardado este viernes un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en memoria de las víctimas del incendio registrado en la localidad almeriense de Los Gallardos. El acto se ha celebrado en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de respeto y solidaridad.

Con este gesto, la Corporación municipal ha querido trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y expresar su apoyo a todas las personas que se han visto afectadas por este trágico suceso.

Durante el acto, representantes municipales y trabajadores del Ayuntamiento se concentraron en silencio a las puertas del edificio consistorial para rendir homenaje a las víctimas y mostrar la cercanía de la ciudad de Huelva en estos momentos de dolor.

El Consistorio también ha querido reconocer la labor que están desempeñando los equipos de emergencia y los efectivos que continúan trabajando sobre el terreno para controlar el incendio y minimizar sus consecuencias, al tiempo que ha confiado en que la situación pueda quedar normalizada lo antes posible.