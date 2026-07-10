Declarado un incendio forestal en Moguer

Un incendio forestal ha sido declarado este viernes en el paraje Camino del Tresmal, en el término municipal de Moguer. El dispositivo de extinción trabaja ya sobre el terreno para controlar la evolución de las llamas y evitar su propagación.

En las labores de extinción participan 35 efectivos por tierra, apoyados por una autobomba y dos helicópteros semipesados, desplegados para combatir el fuego desde los primeros momentos.

Por el momento no han trascendido las causas que han originado el incendio ni si existe riesgo para la población o para infraestructuras cercanas. Los equipos de extinción continúan centrando sus esfuerzos en estabilizar el perímetro y evitar que el fuego avance.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución del incendio y, por el momento, no han facilitado más información sobre la superficie afectada ni sobre posibles daños materiales.