Investigado un conductor ebrio tras circular por el paseo marítimo de Matalascañas

La Policía Local de Almonte investiga a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial después de que circulara con su vehículo por la zona peatonal del paseo marítimo de Matalascañas bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando varios ciudadanos alertaron a los agentes de la presencia de un turismo circulando por el paseo marítimo, un espacio de uso exclusivo para peatones.

Una vez localizado, los policías comprobaron que el vehículo había quedado inmovilizado en un banco de arena a la salida del paseo marítimo. En ese momento, el conductor trataba de sacar el coche del lugar acelerando de forma reiterada.

Tras identificarlo, los agentes observaron que presentaba signos externos compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas. Las pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente arrojaron un resultado positivo con una tasa constitutiva de delito, por lo que se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

El conductor fue investigado, aunque no detenido, y deberá comparecer ante la autoridad judicial.

Desde la Policía Local de Almonte recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol supone un grave riesgo para la seguridad vial y puede acarrear importantes consecuencias penales. Asimismo, insisten en la obligación de respetar la señalización que prohíbe el acceso de vehículos al paseo marítimo de Matalascañas, una zona destinada exclusivamente al tránsito de peatones.