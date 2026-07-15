Detenido por dos tirones a personas vulnerables en Chucena

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de hurto mediante el procedimiento del tirón cometidos el pasado 30 de junio en la localidad de Chucena. La investigación permitió esclarecer ambos hechos en menos de 24 horas.

Según ha informado el Instituto Armado, los robos se produjeron durante la mañana, cuando el detenido sustrajo los bolsos de dos vecinas del municipio mediante un tirón. Para cometer los hechos utilizaba un turismo que dejaba estacionado en las inmediaciones con el motor en marcha, lo que le permitió huir rápidamente tras apoderarse de los efectos.

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar tanto el vehículo empleado como al presunto autor de los hechos. Además, se logró recuperar parte de los objetos sustraídos.

La Guardia Civil ha destacado que las víctimas habían sido elegidas por su especial vulnerabilidad, ya que una de ellas era usuaria de silla de ruedas y la otra tenía reconocida una discapacidad del 80 %.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Por último, la Guardia Civil recuerda que, en caso de sufrir un robo o un hurto, es recomendable no enfrentarse al autor para evitar riesgos, tratar de recordar el mayor número posible de detalles sobre su aspecto físico, vestimenta, dirección de huida o vehículo utilizado y comunicar los hechos de inmediato a través del teléfono 062.