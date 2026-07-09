Zalamea organiza una batida ciudadana para buscar a Astrid

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha organizado para este viernes 10 de julio una batida ciudadana para colaborar en la búsqueda de Astrid, vecina de El Pozuelo, cuyo paradero continúa siendo desconocido. La convocatoria llega después de que la desaparición haya tenido una amplia difusión en medios de comunicación, redes sociales y grupos de mensajería, donde cientos de personas están compartiendo su fotografía y datos con el objetivo de facilitar su localización.

Los voluntarios deberán presentarse entre las 08.00 y las 08.15 horas en el local municipal situado a la entrada de El Pozuelo, donde recibirán las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los responsables del operativo antes de comenzar la búsqueda. El Ayuntamiento ha insistido en que todas las personas participantes deberán actuar de forma coordinada y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia, evitando realizar búsquedas por iniciativa propia para garantizar tanto la seguridad como la eficacia del dispositivo.

Durante la jornada de este jueves, varias patrullas de la Guardia Civil, junto a efectivos de Protección Civil, han peinado de forma minuciosa la zona sin encontrar, por el momento, ningún indicio sobre el paradero de la desaparecida. Los trabajos previstos para este viernes pretenden completar la inspección de las áreas ya revisadas y ampliar el radio de búsqueda.

El Consistorio ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, al tiempo que ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de Astrid. Asimismo, recomienda a los voluntarios acudir con ropa y calzado adecuados, agua y protección frente al sol.

Las autoridades mantienen el llamamiento para que cualquier persona que pueda aportar información relevante contacte inmediatamente con la Guardia Civil (062), el 112 o la Policía Local de Zalamea la Real en los teléfonos 673 707 184y 651 842 095, recordando la importancia de no difundir rumores o informaciones sin confirmar que puedan dificultar la investigación.