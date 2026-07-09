Prisión para el detenido por los destrozos en un bar de Palos

El varón detenido este miércoles por la Guardia Civil tras causar importantes destrozos en un establecimiento hostelero de Palos de la Frontera ha ingresado en prisión por orden judicial.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moguer, que ha decretado su ingreso en prisión como presunto autor de un delito de daños y otro de alteración del orden público.

Los hechos, difundidos a través de un vídeo en redes sociales, ocurrieron cuando el hombre accedió al interior de un establecimiento portando una barra metálica y, tras una discusión con los trabajadores, comenzó a causar daños en el mobiliario del local y en varios vehículos estacionados en el exterior. La Guardia Civil confirmó la autenticidad de las imágenes y procedió a su detención pocas horas después.