Auxilian a un marinero tras desvanecerse en un pesquero

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva auxiliaron al tripulante de un pesquero que sufrió un desvanecimiento mientras faenaba en el mar. El aviso fue realizado por el patrón de la embarcación a través del canal de emergencias, al informar de que uno de sus marineros había perdido el conocimiento y no respondía a los estímulos.

Los agentes se dirigieron de inmediato a las coordenadas facilitadas y, una vez junto al pesquero, uno de ellos subió a bordo para atender al afectado. El tripulante se encontraba tendido sobre la cubierta, con el pulso irregular y pequeñas convulsiones en las extremidades superiores. Tras ser colocado en posición lateral de seguridad, recuperó el conocimiento, aunque permanecía desorientado y sin poder hablar. Según relataron sus compañeros, lograron sujetarlo antes de que cayera al suelo, evitando que sufriera un golpe en la cabeza.

Una vez estabilizado, el marinero fue evacuado por una embarcación de Salvamento Marítimo hasta un centro sanitario. La Guardia Civil ha aprovechado la intervención para recordar la importancia de colocar en posición lateral de seguridad a una persona inconsciente que mantiene pulso, una maniobra que ayuda a mantener despejadas las vías respiratorias y puede resultar decisiva hasta la llegada de los servicios de emergencia.