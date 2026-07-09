Intervenidos 2.560 kilos de hachís en una 'guardería' de droga

Una operación conjunta deha permitido intervenirocultos en una finca situada entre los municipios de, en la provincia de Huelva. La actuación se enmarca en una investigación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través del río Guadiana.

La investigación se inició tras detectarse un posible desembarco de droga mediante narcolanchas, que aprovechaban la presencia de embarcaciones pesqueras para ocultar sus movimientos. Los agentes siguieron la pista de un vehículo robado localizado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que los condujo hasta una finca aislada próxima al Guadiana. Durante la vigilancia observaron cómo el vehículo se desplazaba hasta un 'narcoembarcadero', donde cargó numerosos fardos procedentes de una embarcación antes de regresar rápidamente al inmueble.

Horas después, los investigadores accedieron a la finca, cuyos ocupantes lograron huir antes de ser detenidos. En el interior localizaron 64 fardos de hachís, con un peso aproximado de 2.560 kilos, además de tres vehículos sustraídos, dos armas largas y tres armas cortas. La investigación continúa abierta para localizar a los presuntos responsables, a quienes se atribuyen delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículos.

En el operativo participaron funcionarios de Vigilancia Aduanera de Huelva y Cádiz, agentes de la Unidad Greco de la Policía Nacional y distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la EDOA, UOPJ de Huelva, GAR, GRS, USECIC, SAER y patrullas territoriales.