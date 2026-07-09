Desmantelada una red de contrabando de tabaco con registros en Huelva

La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales internacionales dedicadas a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando en una operación que ha incluido registros en la provincia de Huelva. El dispositivo se ha saldado con 50 personas detenidas, el desmantelamiento de seis fábricas ilegales y la incautación de más de 20 millones de cigarrillos, además de 38,4 toneladas de hoja y picadura de tabaco, con un valor superior a los 10 millones de euros.La actuación se ha desarrollado de forma simultánea en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, donde se practicaron 23 registros en domicilios, inmuebles y naves industriales. La investigación, iniciada hace más de siete años, permitió identificar dos organizaciones asentadas en España que producían cigarrillos de marcas falsificadas para distribuirlos en distintos países europeos, principalmente Portugal, Francia y otros mercados del continente.Además del tabaco intervenido, los agentes incautaron 18 vehículos, 170.000 euros en efectivo, armas de fuego y dispositivos electrónicos encriptados utilizados por la organización. En la operación participaron la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y unidades de Policía Judicial de varias provincias, entre ellas Huelva, con el apoyo de organismos internacionales como EUROPOL, OLAF, la Policía de Polonia, la Gendarmería de Portugal y los servicios de investigación de Lituania. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, mientras que siete de los investigados ya han ingresado en prisión provisional.