Detenido en Palos tras causar daños en un bar y en varios vehículos

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Palos de la Frontera a un hombre por causar daños en un establecimiento hostelero y en varios vehículos estacionados en el exterior. Los hechos fueron grabados y difundidos posteriormente a través de un vídeo en redes sociales, cuya autenticidad ha sido confirmada por el Instituto Armado.

Según ha informado la Guardia Civil, el detenido está acusado de un delito de daños y otro de alteración del orden público. En las imágenes se observa cómo el hombre accede al interior del establecimiento portando una barra metálica y, tras un enfrentamiento verbal con trabajadores del local, provoca destrozos en parte del mobiliario.