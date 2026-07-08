Seis heridos, entre ellos un bebé, en un accidente en Gibraleón

Un total de seis personas, entre ellas un bebé de siete meses, resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche del martes en el término municipal de Gibraleón, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El siniestro se produjo sobre las 22.20 horas en la carretera N-431, a la altura de la rotonda que conecta con la HU-3105, donde colisionaron dos turismos. Fueron varios testigos los que alertaron al 112 de lo ocurrido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y operarios de Mantenimiento de Carreteras para atender la emergencia y restablecer la normalidad en la vía.

Como consecuencia del impacto, seis personas tuvieron que ser evacuadas al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Los heridos son tres hombres de 30, 32 y 58 años, dos mujeres de 20 y 50 años y un bebé de siete meses.

Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la colisión ni el alcance de las lesiones sufridas por los ocupantes de ambos vehículos.