El Infoca moviliza un amplio dispositivo por un incendio en Rociana del Condado

Un incendio forestal ha obligado a movilizar un amplio dispositivo del Plan Infoca en el término municipal de Rociana del Condado.

En las labores de extinción participan 34 efectivos terrestres, apoyados por dos autobombas, además de un operativo aéreo integrado por dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, que trabajan para frenar el avance de las llamas.

Por el momento, no han trascendido las causas que han originado el incendio ni la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan actuando sobre el terreno para controlar el fuego y evitar su propagación.

El Plan Infoca informará de la evolución del incendio conforme avancen las labores de extinción.