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Declarado un incendio forestal en el paraje La Lila de Moguer

El Plan Infoca ha movilizado un amplio dispositivo terrestre y aéreo para combatir las llamas.
Incendio en Moguer
Incendio en Moguer
incendio
Declarado un incendio forestal en el paraje La Lila de Moguer
Redacción
Redacción
07/07/26 - 19:38
El Plan Infoca ha declarado un incendio forestal en el paraje La Lila, en el término municipal de Moguer.

Para hacer frente al fuego se ha desplegado un operativo formado por 23 efectivos terrestresdos aviones de carga en tierraun helicóptero semipesado y dos autobombas, con el objetivo de controlar el incendio y evitar su propagación.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni se ha informado sobre posibles afecciones a personas o viviendas. Los medios del Plan Infoca continúan trabajando en la zona para lograr su estabilización y posterior extinción.