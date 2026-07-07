Declarado un incendio forestal en el paraje La Lila de Moguer

Elha declarado un incendio forestal en el, en el término municipal de

Para hacer frente al fuego se ha desplegado un operativo formado por 23 efectivos terrestres, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero semipesado y dos autobombas, con el objetivo de controlar el incendio y evitar su propagación.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni se ha informado sobre posibles afecciones a personas o viviendas. Los medios del Plan Infoca continúan trabajando en la zona para lograr su estabilización y posterior extinción.