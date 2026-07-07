Extinguido el incendio en un asentamiento chabolista de Palos

El incendio declarado a las 22:30 horas del lunes en un asentamiento chabolista de Palos de la Frontera quedó completamente extinguido a las 2:15 horas de la madrugada, tras la intervención de un amplio dispositivo de emergencias. Aunque por el momento no se ha determinado cuántas chabolas resultaron afectadas por las llamas, no ha habido que lamentar daños personales.

Las causas del fuego continúan bajo investigación. El incendio volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de asentamientos, donde las infraviviendas, construidas en muchos casos con materiales altamente combustibles y situadas muy próximas entre sí, favorecen la rápida propagación de las llamas y obligan a desplegar importantes recursos de emergencia.