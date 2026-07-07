Rescatado en helicóptero un parapentista herido en Arroyomolinos de León

Un parapentista deha tenido que ser rescatado en helicóptero tras sufrir un accidente en el paraje conocido como, en el término municipal de, en una intervención en la que participaron la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y los servicios sanitarios.

El aviso se recibió sobre las 14:30 horas a través del servicio de emergencias 112, que alertó de la caída de un parapente en una zona de montaña con una fuerte pendiente y de muy difícil acceso. El accidentado presentaba lesiones en ambas piernas y no podía ser auxiliado por las personas que lo acompañaban.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Aracena, Santa Olalla del Cala y Cumbres Mayores. Ante la complejidad del terreno, se activó también a los Bomberos de Aracena y a un helicóptero del 061.

Los equipos de rescate tuvieron que descender mediante cuerdas hasta el lugar donde se encontraba el herido para inmovilizarlo y colocarlo en una camilla especial. Posteriormente, Guardia Civil y Bomberos realizaron el traslado manual de la camilla por una ladera de gran pendiente y terreno escarpado.

Las elevadas temperaturas y la dificultad de la orografía obligaron a realizar varias paradas durante una operación que se prolongó durante más de una hora.

Una vez alcanzada una zona accesible, el hombre fue estabilizado por los sanitarios y evacuado en helicóptero a un hospital de Sevilla, donde ingresó con lesiones de carácter grave.

La Guardia Civil ha destacado la coordinación entre todos los servicios de emergencia, cuya actuación permitió culminar con éxito un rescate especialmente complejo debido tanto a las características del terreno como a las condiciones meteorológicas registradas durante la intervención.