Detenido en Punta Umbría un vendedor de droga que distribuía hachís mediante el sistema de ‘tele-coca’

La Guardia Civil ha detenido en Punta Umbría a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por dedicarse, supuestamente, a la venta de droga mediante el conocido método de “tele-coca”, un sistema por el que los compradores contactan telefónicamente con el vendedor, que se desplaza hasta el lugar acordado para entregar la sustancia.

La actuación se enmarca en los dispositivos de intensificación que desarrolla la Guardia Civil de Punta Umbría contra el tráfico de drogas y otras sustancias perjudiciales para la salud.

Según la investigación, el detenido utilizaba un ciclomotor eléctrico para desplazarse por diferentes puntos de la localidad y realizar las entregas tras recibir el aviso de los clientes.

Los agentes lograron sorprenderlo mientras efectuaba un pase de droga a otro individuo. En ese momento, el sospechoso emprendió la huida en el ciclomotor y, según la Guardia Civil, obligó a uno de los agentes a apartarse para evitar ser atropellado, haciendo caso omiso a las órdenes para que detuviera la marcha.

Finalmente, fue localizado y detenido en las inmediaciones de su domicilio.

Al comprador le fueron intervenidos varios gramos de hachís, lo que permitió acreditar la operación de venta, según la investigación.

Además del delito contra la salud pública, al arrestado se le imputa un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad. Las diligencias han sido remitidas, junto con el detenido, a la autoridad judicial competente.