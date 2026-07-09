Un accidente con tres vehículos colapsa el puente hacia Punta Umbría

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos ha provocado este mediodía un importante colapso circulatorio en el puente hacia Punta Umbría, en la carretera A-497.

El siniestro se ha producido sobre las 14.30 horas, en el kilómetro 1 de la A-497, en sentido Punta Umbría. Como consecuencia de la colisión, el tráfico ha quedado muy ralentizado, originando largas retenciones en uno de los accesos más transitados de la provincia durante la temporada estival.

Por el momento no han trascendido las causas del accidente ni si se han producido heridos. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y tener paciencia mientras se normaliza la circulación en la zona.