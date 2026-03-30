El vuelco de un camión colapsa la N-431 entre Ayamonte y Lepe

El vuelco de un camión ha complicado de forma notable la circulación este lunes en la N-431, en el tramo que conecta las localidades de Ayamonte y Lepe.

El accidente se ha producido poco antes de las 10:00 horas, cuando el remolque posterior de un tren de carretera se ha desprendido y ha quedado atravesado en la calzada, bloqueando prácticamente la vía.

Como consecuencia del siniestro, el tráfico ha quedado completamente colapsado en ambos sentidos, generando largas retenciones tanto en dirección a Lepe como hacia Ayamonte, en una de las principales arterias de comunicación del litoral onubense.

Por el momento, se desconoce si el accidente ha provocado heridos, mientras que los servicios de emergencia y la Guardia Civil trabajan en la zona para restablecer la circulación lo antes posible.

Desde la Guardia Civil se recomienda a los conductores evitar este tramo y utilizar rutas alternativas, como la A-49, para minimizar las complicaciones en el tráfico.