Perseguido desde Almonte hasta San Juan del Puerto tras huir de la Policía a más de 180 kilómetros por hora

Un conductor que presuntamente circulaba sin permiso de conducción fue interceptado durante la madrugada de este viernes tras protagonizar una peligrosa huida que comenzó en Almonte y finalizó en San Juan del Puerto después de una persecución policial por varias carreteras de la provincia.

Según ha informado la Policía Local de Almonte, los agentes intentaron dar el alto a un conductor al que conocían por carecer de autorización para conducir. Sin embargo, el individuo hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida a gran velocidad.

Durante la persecución, el conductor realizó una conducción considerada de extrema peligrosidad tanto por calles del núcleo urbano como por la autovía A-49, donde llegó a alcanzar velocidades superiores a los 180 kilómetros por hora, poniendo en riesgo la seguridad del resto de conductores.

La fuga se prolongó durante varios kilómetros hasta concluir en el término municipal de San Juan del Puerto, donde el vehículo pudo ser finalmente interceptado gracias a la actuación conjunta de la Policía Local de Almonte y la Guardia Civil.

Como consecuencia de la intervención, uno de los agentes participantes resultó herido en una rodilla y tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Los hechos han dado lugar a la instrucción de diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial, sin perjuicio de que puedan añadirse otros posibles delitos derivados de la actuación del conductor.

Desde la Policía Local de Almonte han destacado la coordinación entre los cuerpos de seguridad para resolver el incidente y han deseado una pronta recuperación al agente lesionado durante el operativo.