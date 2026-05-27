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Declarado un incendio forestal en Lucena del Puerto

El fuego permanece activo en el paraje El Pilonar y moviliza aviones de carga, autobombas y bomberos forestales
Lucena del Puerto incendio
Declarado un incendio forestal en Lucena del Puerto
Redacción
Redacción
27/05/26 - 14:31
El Plan Infoca trabaja desde este miércoles en un incendio forestal declarado en el paraje El Pilonar, en el término municipal de Lucena del Puerto.

El fuego permanece activo y ha obligado a movilizar un primer dispositivo compuesto por dos aviones de carga en tierra, una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.

Los efectivos desplazados trabajan sobre el terreno para intentar frenar la evolución de las llamas y evitar su propagación en la zona afectada.