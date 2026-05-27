Declarado un incendio forestal en Lucena del Puerto
El fuego permanece activo en el paraje El Pilonar y moviliza aviones de carga, autobombas y bomberos forestales
El Plan Infoca trabaja desde este miércoles en un incendio forestal declarado en el paraje El Pilonar, en el término municipal de Lucena del Puerto.
El fuego permanece activo y ha obligado a movilizar un primer dispositivo compuesto por dos aviones de carga en tierra, una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.
Los efectivos desplazados trabajan sobre el terreno para intentar frenar la evolución de las llamas y evitar su propagación en la zona afectada.