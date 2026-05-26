El incendio amenaza una de las zonas de mayor valor ecológico de Doñana con unas 400 hectáreas ya quemadas

La Estación Biológica de Doñana ha mostrado este martes su preocupación por la evolución del incendio forestal que afecta al entorno del Parque Nacional de Doñana y que ya podría haber calcinado unas 400 hectáreas según las primeras estimaciones realizadas mediante imágenes satelitales.

El organismo dependiente del CSIC ha difundido una imagen captada por el satélite Sentinel-2 durante la jornada del lunes en la que se aprecia la extensión del fuego en la zona afectada.

Según ha explicado la Estación Biológica de Doñana, el incendio está afectando principalmente a las dunas y corrales de Marismillas, situados en pleno corazón del parque nacional y considerados espacios de enorme valor ecológico y fundamentales para la biodiversidad del enclave natural.

Las primeras estimaciones realizadas por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección apuntan a unas 400 hectáreas afectadas, aunque la nubosidad existente durante las últimas horas continúa dificultando una evaluación precisa de la superficie quemada.

El incendio permanece activo desde el pasado domingo en el término municipal de Almonte y mantiene movilizado un amplio dispositivo del Plan Infoca con numerosos medios aéreos y terrestres trabajando sobre el terreno.

La evolución del fuego y las altas temperaturas previstas para los próximos días mantienen la preocupación en torno a uno de los espacios naturales más importantes y sensibles de Europa.