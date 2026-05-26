Detenido en La Palma con cerca de 150 gramos de cocaína y heroína

La Policía Local de La Palma del Condado ha detenido a una persona en una actuación contra el tráfico de drogas desarrollada durante la jornada de este lunes en La Palma del Condado.

Durante la intervención, los agentes lograron intervenir cerca de 150 gramos de cocaína y heroína en roca, en una operación enmarcada dentro de los dispositivos preventivos y de seguridad ciudadana que se desarrollan habitualmente en el municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento, tanto las sustancias estupefacientes incautadas como la persona detenida pasarán a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.

Desde el Consistorio han agradecido además la labor y el compromiso diario de la Policía Local en la lucha contra la delincuencia y en defensa de la seguridad ciudadana.