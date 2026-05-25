Un funcionario de la prisión de Huelva resulta herido tras la agresión de un interno

Un funcionario del Centro Penitenciario de Huelva ha resultado herido tras sufrir la agresión de un interno durante la aplicación de un aislamiento provisional en la prisión de La Ribera.

Según ha denunciado la central sindical CSIF, los hechos ocurrieron cuando los funcionarios actuaban tras localizar al recluso varios objetos prohibidos dentro del centro penitenciario, entre ellos un pincho carcelario, papelillos impregnados con sustancias ilegales y cuchillas ocultas.

Durante la intervención y en el momento de retirarle las esposas, el interno habría provocado lesiones al trabajador en una mano, obligando a una primera asistencia en la enfermería del centro y posteriormente a su traslado a un centro médico.

El funcionario permanece de baja laboral a la espera de nuevas pruebas médicas una vez disminuya la inflamación provocada por la agresión.

Desde CSIF han condenado los hechos y han alertado del aumento de este tipo de incidentes en las cárceles españolas, reclamando medidas urgentes para reforzar la seguridad de los trabajadores penitenciarios.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones, la actualización de medios de protección y la incorporación de dispositivos como pistolas táser.

El sindicato también ha criticado la clasificación en régimen ordinario de internos con antecedentes de incidentes violentos en diferentes centros penitenciarios, asegurando que situaciones como la ocurrida en la prisión onubense “se repiten con demasiada frecuencia”.