Dos heridos tras arder un coche en un garaje subterráneo de Huelva capital

Dos personas han resultado heridas esta madrugada tras incendiarse un vehículo en un garaje subterráneo de Huelva, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El fuego se originó alrededor de las 3.45 horas en los sótanos de un edificio residencial de nueve plantas situado en la calle Valdelarco. Fueron los propios vecinos quienes alertaron al 112 al detectar una gran cantidad de humo y llamas en el interior del aparcamiento.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los Bomberos de Huelva, así como agentes de la Policía Local y Policía Nacional, que participaron en las labores de control del incendio y asistencia a los residentes.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 evacuó al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez a una mujer de 78 años y a un hombre de 25 años. Además, una tercera persona, una mujer de 60 años, fue atendida en el lugar de los hechos.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio.