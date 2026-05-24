Un fallecido y un joven herido tras un accidente de moto en Lepe

El siniestro se produjo sobre la 1:30 horas en el kilómetro 5 de la carretera A-5055, cuando, por causas que se investigan, la motocicleta se salió de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico y bomberos tras recibirse una llamada de auxilio alertando de dos personas heridas.

Los servicios sanitarios confirmaron en el lugar el fallecimiento de una de las víctimas, de la que no han trascendido más datos. El otro ocupante de la moto, un joven de 18 años, resultó herido y fue evacuado al Hospital Virgen de la Bella.

La pasada noche dejó además otros accidentes con heridos en la provincia. En Huelva, cuatro personas resultaron heridas después de que un turismo se saliera de la vía y chocara contra una palmera en la Avenida Andalucía.

El accidente ocurrió sobre las 23:00 horas y los heridos —tres varones de 18 y 21 años y una joven de 19— fueron trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez. En el operativo intervinieron sanitarios y agentes de la Policía Local.