Dos intoxicados por humo en el incendio de la cocina del restaurante Sibuya en Huelva

Dos personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio registrado este sábado en la cocina del restaurante Sibuya Urban Sushi Bar, ubicado en la calle Vázquez López de Huelva.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y servicios sanitarios, que actuaron para extinguir rápidamente las llamas y atender a los afectados.

El incendio se originó en la zona de cocina del establecimiento, generando una importante acumulación de humo en el interior del local.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los intoxicados ni sobre el alcance de los daños materiales ocasionados por el fuego.