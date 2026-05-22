Cae en Huelva una de las mayores redes logísticas del narcotráfico con 20.000 litros de combustible incautados

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado en la provincia de Huelva una de las redes más activas dedicadas a la logística del narcotráfico y al abastecimiento de las narcolanchas que operan entre Marruecos y las costas onubenses.

La operación, desarrollada en dos fases distintas, ha permitido intervenir un total de 800 garrafas con 20.000 litros de combustible, además de dos furgonetas y dos embarcaciones panelables de ocho metros de eslora utilizadas presuntamente para suministrar gasolina, víveres y apoyo logístico a las embarcaciones dedicadas al transporte de droga.

El operativo se ha saldado con cuatro personas detenidas y otra más investigada.

La primera fase de la investigación se desarrolló el pasado 23 de abril tras detectarse una narcolancha de cuatro motores aproximándose a la costa de Punta Umbría.

Los investigadores localizaron entonces una nave situada junto a la ría que supuestamente funcionaba como centro logístico para abastecer a las embarcaciones rápidas.

Durante la vigilancia policial, los agentes interceptaron una furgoneta de gran capacidad que abandonaba la nave transportando 100 garrafas de combustible, procediendo a la detención de tres personas.

Posteriormente, en el registro de la instalación fueron localizadas otras 300 garrafas, además de comida, ropa, agua y diverso material preparado para suministrar a las narcolanchas.

La segunda fase tuvo lugar el pasado 13 de mayo en una finca rústica de Gibraleón utilizada presuntamente como almacén clandestino de combustible destinado al petaqueo.

Los agentes detectaron la salida de una furgoneta escoltada por varios vehículos lanzadera encargados de realizar labores de contravigilancia policial.

Tras interceptar el vehículo, los investigadores hallaron 75 garrafas de combustible y detuvieron a su conductor.

El posterior registro de la finca permitió descubrir otras 325 petacas ocultas en una cuadra de caballos, alcanzando en esta segunda fase un total de 400 garrafas y 10.000 litros de gasolina.

Según las estimaciones policiales, el combustible intervenido tendría un valor aproximado de 160.000 euros.

La operación supone uno de los golpes más importantes contra la infraestructura logística del narcotráfico en la costa onubense durante los últimos meses, especialmente contra el denominado petaqueo, clave para el abastecimiento de las embarcaciones semirrígidas utilizadas en el transporte de droga.