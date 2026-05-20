Intervenidos más de 8.600 litros de gasolina para narcolanchas en la costa de Huelva

La Guardia Civil ha intervenido en la costa de Huelva un total de 347 petacas de combustible, equivalentes a 8.675 litros de gasolina, en varios operativos contra el denominado petaqueo, el suministro ilegal de combustible utilizado para abastecer narcolanchas.

Las actuaciones, desarrolladas en distintos puntos del litoral onubense, se han saldado además con la detención de dos personas y la intervención de cinco embarcaciones relacionadas con esta actividad vinculada al narcotráfico.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los operativos tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado después de que una embarcación fuese detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior. Tras realizar un seguimiento hasta tierra, los agentes sorprendieron a la tripulación mientras efectuaba un intercambio de personal y víveres.

Los dos ocupantes fueron detenidos por un presunto delito contra la seguridad colectiva y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Moguer.

En otra actuación desarrollada en Isla Cristina, la Guardia Civil intervino 38 petacas de combustible que se encontraban en el interior de una embarcación recreativa abandonada por sus tripulantes antes de la llegada de los agentes.

Además, en el espigón de Mazagón, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizó una embarcación semirrígida encallada con otras 130 petacas de gasolina en su interior.

Las investigaciones permitieron además retirar cinco embarcaciones tipo patera utilizadas presuntamente para el transporte y suministro de combustible destinado a las narcolanchas que operan en el litoral andaluz.

Estas actuaciones forman parte de los dispositivos desplegados por la Guardia Civil para combatir el petaqueo, considerado una de las principales actividades logísticas que sustentan el narcotráfico en las costas del sur de España.

En total, entre los operativos desarrollados en Huelva y Murcia, las fuerzas de seguridad han intervenido cerca de 12.000 litros de combustible destinados presuntamente al abastecimiento de embarcaciones relacionadas con el narcotráfico.