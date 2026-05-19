Detenidas cinco personas por una violenta agresión con armas en El Torrejón

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a cinco personas por su presunta participación en una agresión ocurrida el pasado mes de abril en la barriada de El Torrejón, en la que la víctima resultó herida tras ser golpeada, perseguida y alcanzada por un proyectil.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos comenzaron cuando la madre de la víctima fue amenazada por uno de los presuntos agresores en un establecimiento de alimentación de la barriada.

Posteriormente, el hijo acudió al domicilio de su progenitora para interesarse por lo ocurrido y, cuando abandonaba la vivienda, fue interceptado por varias personas. Según la investigación, hasta nueve individuos llegaron a rodearlo antes de iniciar una persecución por la zona.

La víctima fue finalmente alcanzada y agredida con un palo mientras otro de los atacantes intentaba apuñalarlo con un arma blanca. Durante la agresión también resultó herido en uno de los brazos por el impacto de un proyectil.

Varios vecinos alertaron de lo ocurrido a través de llamadas al 091, desplazándose hasta el lugar agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que atendieron inicialmente al herido y solicitaron asistencia sanitaria.

Los presuntos autores huyeron rápidamente del lugar utilizando varios vehículos, lo que dificultó inicialmente su identificación.

La víctima presentó posteriormente denuncia y manifestó a los investigadores que estaba recibiendo presiones para no declarar judicialmente sobre unos hechos ocurridos en la barriada durante el año 2024, asegurando además temer por su integridad física y la de su familia.

Tras varias semanas de investigación, agentes de la Brigada de Policía Judicial lograron identificar y localizar a los presuntos implicados, desplegando un operativo que permitió practicar cinco detenciones en distintos días.

Además, otras cuatro personas han prestado declaración en calidad de investigadas. A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.

La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad de los detenidos, aunque ha impuesto órdenes de alejamiento respecto a la víctima.