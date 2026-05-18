Detenido un conductor tras huir después de atropellar a una mujer en Moguer y ocultar el coche en una finca

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que se dio a la fuga después de atropellar a una mujer en una carretera del término municipal de Moguer, dejándola herida grave y abandonada en la calzada.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, que lograron identificar al presunto responsable tras analizar varias piezas desprendidas del vehículo y localizadas en el lugar del accidente.

Según ha informado la Guardia Civil, el conductor abandonó el escenario del siniestro tras el atropello sin auxiliar a la víctima, que quedó malherida en la carretera.

Las piezas recogidas por los agentes permitieron determinar la marca, modelo y color del turismo implicado, iniciándose a partir de ahí una investigación que acabó conduciendo hasta el sospechoso.

Finalmente, los agentes localizaron el vehículo oculto en la finca donde el conductor se encontraba trabajando y procedieron tanto a su intervención como a la detención del presunto autor de los hechos.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Huelva y al detenido se le investigan delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente, recogidos en los artículos 152 y 382 Bis del Código Penal.

El conductor podría enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, además de la retirada del permiso de conducir durante un periodo de entre uno y cuatro años.