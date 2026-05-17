Cuatro heridos tras una colisión frontal en la N-431 en Isla Cristina

Cuatro hombres han resultado heridos y han tenido que ser trasladados a distintos centros hospitalarios tras un accidente de tráfico registrado este domingo en Isla Cristina.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron sobre las 6.45 horas de una colisión frontal entre dos turismos ocurrida en el kilómetro 128 de la carretera N-431.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a los servicios de mantenimiento de carreteras. Los efectivos de bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a dos personas atrapadas en los vehículos, una en cada turismo implicado.

Como consecuencia del siniestro, resultaron heridos cuatro varones. Tres de ellos, de 30 y 35 años y un tercero cuya edad no ha trascendido, fueron evacuados al hospital Virgen de la Bella de Lepe. El cuarto herido, un joven de 23 años, fue trasladado al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.