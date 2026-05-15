Destrozan juguetes y material infantil de El Patio del Amor en el Juan Ramón Jiménez

La asociación El Patio del Amor ha denunciado los actos vandálicos sufridos en las instalaciones que mantiene dentro del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, un espacio pensado para hacer más agradable la estancia de menores hospitalizados.

Según ha explicado la entidad, durante la madrugada aparecieron destrozados distintos elementos del área infantil, entre ellos una televisión, juguetes, juegos, monopatines y parte del material utilizado por los niños y niñas ingresados en el hospital.

Además, varias zonas del espacio también resultaron dañadas, lo que ha provocado la indignación de los responsables de la asociación, que lamentan el ataque a un proyecto levantado gracias al esfuerzo solidario y la implicación de muchas personas.

Desde El Patio del Amor han querido denunciar públicamente lo ocurrido y recordar que detrás de cada rincón del espacio “hay ilusión, trabajo y personas que dedican su tiempo a mejorar la estancia de los menores hospitalizados”.

La asociación ha pedido respeto por este tipo de instalaciones y ha reclamado colaboración ciudadana para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El Patio del Amor se ha convertido en uno de los proyectos solidarios más reconocidos de la ciudad, ofreciendo entretenimiento, acompañamiento y apoyo emocional a niños hospitalizados y a sus familias.