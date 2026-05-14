Interceptado en Gibraleón un furgón con 2.250 litros de gasolina para narcolanchas

La Guardia Civil ha detenido al conductor de una furgoneta interceptada en la carretera N-431, en el término municipal de Gibraleón, que transportaba 2.250 litros de gasolina presuntamente destinados al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Los hechos ocurrieron durante un operativo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, cuando los agentes dieron el alto a un furgón cuyo conductor intentó darse a la fuga para evitar la acción policial.

Tras lograr interceptar el vehículo y proceder a la detención del conductor, los agentes localizaron en el interior un total de 90 garrafas o “petacas” con combustible, cada una con capacidad para 25 litros.

Según ha informado la Guardia Civil, el transporte se realizaba sin autorización y sin cumplir las medidas de seguridad exigidas para este tipo de sustancias inflamables.

La actuación se enmarca además en la reciente reforma del Código Penal que convierte el conocido “petaqueo” en un delito autónomo. Hasta ahora, estas prácticas solían ser consideradas infracciones administrativas, pero actualmente el transporte o almacenamiento de combustible destinado a redes de narcotráfico está tipificado como delito contra la seguridad colectiva.

La legislación contempla penas de prisión de entre tres y cinco años cuando el combustible líquido esté destinado a actividades ilícitas como el abastecimiento de narcolanchas.

Las diligencias, junto al detenido y el combustible intervenido, han sido puestas a disposición judicial tras ser trasladadas a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.

Desde la Guardia Civil han recordado además la importancia de la colaboración ciudadana a través del teléfono 062 y de la aplicación AlertCops para comunicar cualquier actividad sospechosa relacionada con la seguridad ciudadana o el narcotráfico.