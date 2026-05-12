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Un hombre siembra el caos en Almonte lanzando piedras a coches y edificios

La Policía Local intervino durante la madrugada ante el grave altercado provocado en una de las principales vías del municipio

Detenido en Almonte
Detenido en Almonte
Coches Almonte
Un hombre siembra el caos en Almonte lanzando piedras a coches y edificios
Redacción
Redacción
12/05/26 - 14:43

La Policía Local de Almonte ha detenido a un varón tras protagonizar durante la pasada madrugada un grave altercado en una de las principales vías de la localidad, donde supuestamente puso en riesgo la seguridad vial y la integridad de los viandantes.

La actuación policial se inició después de que varios vecinos alertaran a los servicios de emergencia de la presencia de una persona en un elevado estado de alteración que estaba causando desórdenes públicos en plena calle.

A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron al individuo mostrando una actitud agresiva y violenta, llegando presuntamente a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra vehículos que circulaban por la zona, así como contra la fachada de un establecimiento público.

Los hechos provocaron daños materiales y generaron una situación de peligro tanto para conductores como para peatones, según ha informado la Policía Local.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a intervenir para reducir y contener al individuo, culminando la actuación con su detención como presunto autor de varios ilícitos penales.

Posteriormente, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial a través de la Guardia Civil.

Desde la Policía Local de Almonte han agradecido la colaboración ciudadana y han recordado la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad pública.