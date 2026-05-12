Un hombre siembra el caos en Almonte lanzando piedras a coches y edificios

La Policía Local de Almonte ha detenido a un varón tras protagonizar durante la pasada madrugada un grave altercado en una de las principales vías de la localidad, donde supuestamente puso en riesgo la seguridad vial y la integridad de los viandantes.

La actuación policial se inició después de que varios vecinos alertaran a los servicios de emergencia de la presencia de una persona en un elevado estado de alteración que estaba causando desórdenes públicos en plena calle.

A la llegada de las patrullas, los agentes localizaron al individuo mostrando una actitud agresiva y violenta, llegando presuntamente a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra vehículos que circulaban por la zona, así como contra la fachada de un establecimiento público.

Los hechos provocaron daños materiales y generaron una situación de peligro tanto para conductores como para peatones, según ha informado la Policía Local.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a intervenir para reducir y contener al individuo, culminando la actuación con su detención como presunto autor de varios ilícitos penales.

Posteriormente, el arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial a través de la Guardia Civil.

Desde la Policía Local de Almonte han agradecido la colaboración ciudadana y han recordado la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad pública.