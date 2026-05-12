Detenido en Bollullos un hombre acusado de lesiones graves, agresiones y daños tras varios incidentes en la localidad

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local de Bollullos Par del Condado, ha detenido a un varón como presunto autor de varios delitos cometidos durante los últimos días en la localidad, entre ellos quebrantamiento de orden de protección, lesiones graves, atentado contra agente de la autoridad, resistencia, desobediencia, agresión a personal sanitario y daños en vehículos.

La detención se produjo en la tarde de este lunes después de que el individuo fuera localizado tras permanecer varios días fugado. Según han informado fuentes de la investigación, el hombre se encontraba oculto en una vivienda ocupada desde la que llegó a arrojar piedras contra los agentes actuantes y contra viandantes, causando además daños en vehículos estacionados en la zona.

Los hechos investigados incluyen también un supuesto quebrantamiento de una orden de protección sobre su madre y una agresión que habría provocado lesiones graves a su padre.

Asimismo, el detenido protagonizó días antes un incidente en un centro de salud, donde presuntamente mantuvo una actitud violenta e intimidatoria contra el personal sanitario, ocasionando daños materiales tanto en las instalaciones como en varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

Según ha trascendido, esta persona había sido detenida recientemente por un presunto delito de exhibicionismo tras realizar tocamientos en sus partes íntimas delante de una menor de edad. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado número 4 de la Palma del Condado, en la mañana de hoy.