Detenidas tres personas en Isla Cristina por fingir un robo para cobrar del seguro

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Isla Cristina como presuntas autoras de una simulación de delito tras fingir supuestamente un robo con fuerza en un establecimiento para reclamar posteriormente una indemnización al seguro.

La investigación comenzó después de que la propietaria del local denunciara un supuesto asalto en el que autores desconocidos habrían forzado la reja exterior y la puerta principal para acceder al interior y sustraer dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y la recaudación de una máquina recreativa.

Posteriormente, la denuncia fue ampliada con nueva documentación en la que se incrementaba la cantidad económica reclamada por los daños y objetos supuestamente robados.

Sin embargo, tras la inspección ocular y diversas gestiones de investigación, los agentes concluyeron que el robo había sido preparado para simular un delito real y justificar una reclamación económica ante la compañía aseguradora.

Además, la Guardia Civil también atribuye a los detenidos la sustracción de unos 3.500 euros procedentes de la recaudación de la máquina recreativa del establecimiento.

Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.