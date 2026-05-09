Huelva arropa a Germán y Jerónimo en una emotiva despedida marcada por el silencio y el dolor

La provincia de Huelva ha despedido este sábado con profundo dolor a Germán y Jerónimo, los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en aguas próximas a la costa onubense.

Desde primera hora de la mañana, familiares, compañeros, amigos y representantes institucionales han pasado por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, donde ha permanecido instalada la capilla ardiente, para dar el último adiós a los dos guardias civiles en una jornada cargada de emoción, respeto y silencio.

El ambiente en el entorno de la Comandancia ha estado marcado por la consternación y el recogimiento. Compañeros del Instituto Armado, muchos de ellos visiblemente emocionados, han acompañado a las familias en una despedida marcada por el reconocimiento a la labor y entrega de los agentes.

Numerosos ciudadanos también han querido acercarse para mostrar su apoyo y trasladar sus condolencias tras una tragedia que ha golpeado profundamente a toda la provincia y que ha vuelto a poner el foco en el riesgo al que se enfrentan diariamente los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente, la Iglesia de la Purísima Concepción ha acogido la misa funeral por Germán y Jerónimo, en la que se han dado cita autoridades, mandos de la Guardia Civil, representantes institucionales y numerosos ciudadanos que han querido acompañar a las familias en el último adiós.