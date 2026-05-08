Detenidas dos personas en Moguer por una veintena de robos y hurtos en vehículos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de numerosos robos y hurtos en vehículos cometidos en la localidad de Moguer, una actuación con la que se han esclarecido alrededor de una veintena de delitos.

La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, después de que se detectara un incremento de sustracciones en el interior de vehículos estacionados en distintas zonas del municipio. Entre los objetos robados figuraban herramientas, documentación y otros efectos de valor, unos hechos que habían generado preocupación y malestar entre los vecinos.

Ante esta situación, la Guardia Civil reforzó los dispositivos de vigilancia, especialmente en horario nocturno y en las áreas más afectadas por los robos.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de que los autores actuaban en grupo y almacenaban los objetos sustraídos en un vehículo para posteriormente intercambiarlos por supuestas sustancias estupefacientes en puntos de venta de droga al menudeo de la localidad.

Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos justo después de cometer uno de los robos. En la operación se recuperaron diversos efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares y han sido puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la autoridad judicial competente.