La Guardia Civil detiene a dos personas tras provocar incendios en viviendas con vecinos atrapados en Moguer

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autores de dos delitos de incendio en viviendas con moradores en su interior en la localidad de Moguer.

Los hechos se remontan al pasado 15 de abril, cuando tras un altercado entre vecinos se originaron de forma intencionada dos incendios, uno en una vivienda y otro en una infravivienda, generando una situación de grave riesgo para los residentes.

A la llegada de los agentes, las llamas ya eran visibles desde el exterior y el humo impedía la salida de varios vecinos, por lo que se procedió a la evacuación urgente de las personas atrapadas. Entre ellas, una pareja con un bebé de apenas dos semanas, a los que los agentes lograron rescatar accediendo al interior del inmueble entre el humo y las llamas.

En total fueron desalojadas 35 personas, incluidos dos menores que fueron trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez, sin que se registraran daños personales de gravedad gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En el operativo participaron bomberos del parque de San Juan del Puerto, servicios sanitarios y efectivos de varias localidades cercanas, además de la Policía Local.

Tras las investigaciones, la Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas como presuntos responsables de los incendios.