Un fallecido y un herido grave en una colisión múltiple en la A-49 a su paso por Ayamonte

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en una colisión múltiple registrada en la autovía A-49, a la altura del término municipal de Ayamonte, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se produjo sobre las 22:03 horas de este lunes, cuando varios conductores alertaron de un accidente en el que se vieron implicados hasta cinco vehículos en el kilómetro 131 de la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios sanitarios del 061, que atendieron a las víctimas.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar del accidente, cuya identidad no ha trascendido, y evacuaron a un varón de 35 años en estado grave al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Las causas del siniestro están siendo investigadas.