El 112 gestiona más de 500 incidencias en Huelva durante el puente del Primero de Mayo

El servicio de emergencias 1-1-2 ha coordinado un total de 521 incidencias en la provincia de Huelva durante el puente del Primero de Mayo, dentro de las 8.884 emergencias gestionadas en el conjunto de Andalucía en ese mismo periodo.

Según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la capital onubense registró 170 avisos, situándose entre las ciudades andaluzas con menor volumen de incidencias durante estos días festivos.

Las asistencias sanitarias volvieron a ser el motivo principal de las llamadas al 1-1-2, seguidas de los avisos relacionados con la seguridad ciudadana. También se registraron incidencias de tráfico, accidentes de circulación, incendios y casos vinculados al bienestar animal, entre otras tipologías.

A nivel andaluz, la jornada con mayor actividad fue la del domingo, con 2.604 emergencias gestionadas, mientras que la franja horaria más intensa se concentró entre las 13:00 y las 14:00 horas del viernes 1 de mayo.

Por provincias, Sevilla y Málaga lideraron el número de incidencias, mientras que Huelva se situó entre las que registraron menor volumen de avisos, con algo más de medio millar de actuaciones coordinadas.

El teléfono 1-1-2, operativo las 24 horas del día durante todo el año, permite a la ciudadanía acceder de forma gratuita a servicios sanitarios, de seguridad y de protección civil con una sola llamada, ofreciendo además atención multilingüe para garantizar la asistencia en cualquier situación de emergencia.